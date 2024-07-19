В Намибии строят дома из используемых для выращивания грибов сорняков

Кристина Хауконго, старший культивист в исследовательской группе MycoHab, выращивает вешенки на срубленных сорняках, а затем перерабатывает их в блоки для строительства домов. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, Намибия, население которой составляет около 2,7 миллионов ​​человек, нуждается в постройке не менее полумиллиона новых домов для решения острой проблемы нехватки жилья.

По данным за 2016 год, почти 90% домохозяйств зарабатывают менее 150 долларов в месяц и не могут себе позволить строительство дома. Каждый пятый человек в стране живет в самодельных постройках, сделанных из отходов или цинковых листов.

При этом сорняки, которые использует Хауконго в своем проекте, на данный момент занимают около 45 миллионов гектар, вытесняя траву и другую растительность. Растения медленно проникают в сельскохозяйственные регионы Намибии и влияют на количество грунтовых вод в стране.

«Люди думают, что дом будет пахнуть, потому что блоки сделаны из натуральных продуктов, но он не пахнет. Иногда ощущается небольшой запах дерева, но в остальном он совершенно не имеет запаха», — рассказала Хауконго.

Проект MycoHab измельчает кустарники и использует их в качестве субстрата для выращивания вешенок. Когда грибы полностью вырастают, их продают местным розничным торговцам, а оставшиеся отходы спрессовывают в строительные материалы.

«Если эта технология станет широко распространенной, мы могли бы использовать более 300 миллионов тонн кустарника. На обычной грибной ферме субстрат выбрасывается или используется в качестве компоста, но здесь мы превращаем их в строительные блоки», — утверждает Хауконго.

Культивист отметила, что изготавливаемые ее проектом блоки тяжелее обычных кирпичей, однако их легче использовать, что сокращает расходы на строительство. Для постройки одного дома в среднем требуется около 12 тонн кустарника.

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