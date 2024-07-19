В Европе закрывают достопримечательности и кормят животных мороженым из-за «адской жары»

Страны Южной Европы, в частности, Грецию, Хорватию и Италию накрыло волной «адской жары», сообщает американский телеканал CNN.

По его данным, в Греции местное министерство культуры распорядилось закрывать днем крупнейшую культурную достопримечательность страны — афинский Акрополь. Доступ туда будет закрыт с полудня до пяти часов вечера. Из-за этого, отмечает телеканал, туристы, желающие посетить расположенный в Акрополе храм Парфенон, вынуждены выстраиваться в очередь с раннего утра. Ожидающим в ней людям волонтеры Красного Креста раздают воду.

«Мы сделали это и быстро ушли, а теперь мы идем к кондиционерам, выпьем еще и насладимся днем», — сказал приехавший в Афины турист из американской Пенсильвании Тоби Данлэп после посещения Акрополя. «Там наверху жарко, это правда. Если вы не подготовитесь, то вспотеете», — добавил он.

Как сообщает CNN, жаркая погода в Греции вызвана потоком горячего воздуха из Африки. По прогнозам метеорологов, пик жары ожидается 21 июля, когда температура воздуха достигнет отметки в 43 градуса по Цельсию.

В Италии сильная жара заставила власти 13 городов выпустить предупреждения. Так, например, пожилых людей в Вероне призвали оставаться в помещениях, а на улицах установили разбрызгиватели воды.

В Риме, где температура поднялась до 38 градусов по Цельсию, администрация городского зоопарка стала кормить животных мороженым.

«Такое ощущение, будто мы находимся в духовке с направленным на нас феном», — сказала прилетевшая в итальянскую столицу на концерт группы Coldplay Патриция Валерио. Другой зритель этого концерта Маттиа Росси отметил, что происходящее с погодой в Италии — свидетельство глобального изменения климата.

В свою очередь, власти Хорватии сообщили, что температура воды в Адриатическом море достигла максимума за всю историю наблюдений, подобравшись вплотную к отметке в 30 градусов по Цельсию. А в Сербии государственная энергетическая компания заявила о рекордном потреблении электроэнергии из-за массового использования кондиционеров.

Из-за аномальной жары в Северной Македонии начались лесные пожары. Самый крупный из них, по данным CNN, протянулся почти на 30 километров. А в Албании жара заставила правительство изменить график работы государственных служащих, которым позволили перейти на удаленку.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.