Большинство россиян отвечают на звонки и сообщения от начальства в нерабочее время

Две трети россиян (66%) не могут себе позволить игнорировать звонки и сообщения от руководства в нерабочее время. К такому выводу пришли специалисты портала по поиску работы Superjob.

Портал провел опрос с 1 по 16 июня, в котором приняли участие три тысячи человек из всех российский регионов. Всего в опросе были задействованы жители 563 населенных пунктов старше 18 лет, имеющие постоянную работу и руководителей.

В результатах опроса говорится, что только 23% россиян иногда позволяют себе не отвечать на звонки и сообщения от руководителей вне рабочего времени и только 3% на них не реагируют вовсе. 8% респондентов ответили, что начальство им не пишет и не звонит вне работы.

Опрос также показал, что люди, работающие в гибридном графике, чаще реагируют на письма от руководства, чем те, у кого постоянный график и удаленная работа. «Мало ли какие форс-мажорные ситуации могут возникнуть», — рассказали респонденты.

Чаще всего на звонки отвечают женщины и те, кто достиг возраста 45 лет, а также люди, получающие зарплату выше ста тысяч рублей. В классификации по профессиям самыми отзывчивыми оказались менеджеры по закупкам, экономисты и администраторы. Реже всего отвечают на звонки и сообщения программисты, воспитатели, аналитики и дизайнеры.

Кроме того, другой опрос Superjob, в котором участвовали 1600 респондентов, показал, что почти четверть работников в России обращаются к руководству по имени и на «ты». Обычно это происходит в тех случаях, когда начальник моложе или примерно одного возраста с подчиненным.

Две трети сотрудников обращаются к руководителю на «вы», особенно если он существенно старше. При этом почти половина руководителей обращаются к своим подчиненным на «ты». Чаще это происходит, когда начальник старше подчиненного.

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