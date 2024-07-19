Глава Коми предложил закрыть интернет для детей

Интернет стал угрозой для российских детей и поэтому необходимо закрыть в него доступ для несовершеннолетних. Об этом глава Коми Владимир Уйба заявил на заседании Семейного совета Республики, передает информагентство «Север-Медиа».

«Закрыть. Просто раз и навсегда. Потому что сегодня это страшная трагедия, мы ее отчасти только на себе испытываем: дети уходят с головой в Интернет. Кто-то становится игроманами, зависимыми, пользователями всяких порно-сайтов. Кто-то начинает переписываться не пойми с кем, оказывается, что это взрослый дядя, который выдает себя за мальчика или за девочку, все потом зачастую заканчивается развращением, растлением», — сказал Уйба, отметив, что для такого шага «нужна политическая воля высшего руководства страны».

При этом, по его словам, у российских детей, заинтересованных в информатике и желающих развивать свои способности в этой сфере, достаточно ресурсов, чтобы пользоваться интернетом в школе, в тематических кружках и секциях.

Уйба вспомнил «счастливое детство в Советском Союзе» и сказал региональному министру Антону Слободянюку, что «сократил бы министерство, сократил бы все ваши информационные технологии, закрыл бы полностью пространство, интернет-пространство в стране, оставил бы только профессиональный и научный интернет».

«От этого общество бы только выиграло, но, к сожалению, пока политической воли нет. Но мы будем все равно эту историю пробивать», — заявил он.

При этом Уйба привел в пример Италию, где, по его словам, интернет для школьников закрыли на государственном уровне, отменив в том числе «всю чушь» в виде электронных дневников. В феврале 2024 года в Италии действительно приняли закон на использование гаджетов посетителями детских садов и учениками школ, но не запрещали доступ в интернет полностью.

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