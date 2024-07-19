Бывшего зама Жириновского арестовали по обвинению в торговле должностями в Госдуме

Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего депутата Госдумы и члена партии ЛДПР Сергея Абельцева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК). Об этом сообщила пресс-служба суда. Абельцев заключен под стражу до 17 сентября. Предъявленное обвинение грозит ему сроком до 10 лет.

В пресс-службе суда уточнили, что, по версии следствия, Абельцев «реализуя преступный умысел, сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Государственной Думы, в связи с чем, по его словам, он имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата».

В свою очередь, представители пресс-службы ЛДПР заявили изданию РБК, что Абельцев «давно в жизни партии не участвует». «За его судьбой не следим», — добавили там.

Сергей Абельцев, которому сейчас 63 года, в 1991 он стал помощником лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, а вскоре после этого вошел в высший совет партии и занял пост заместителя председателя. Он занимал его вплоть до смерти Жириновского в апреле 2022 года.

До ноября 2023 года он был помощником первого заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, однако его отношения с новым лидером партии Леонидом Слуцким у не сложились. Так, Абельцев критиковал Слуцкого за то, что тот якобы спал во время выступления Путина с посланием Федеральному собранию.

За время своей политической карьеры Абельцев не раз привлекал внимание СМИ скандальными заявлениями. Например, в 2006 году он призывал сбивать перелетных птиц с помощью систем ПВО. «Настало время стрелять из пушек по воробьям», — заявил он тогда на пленарном заседании в Госдуме. Таким образом депутат предлагал бороться с птичьим гриппом.

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