Бывшую девушку Леонардо Ди Каприо признали виновной в торговле людьми и сексуальном рабстве

Бразильский суд приговорил инстаграм-модель и лайфкоуча Кэт Торрес, которая в 2013 году была девушкой популярного голливудского актера Леонардо Ди Каприо, к восьми годам тюрьмы по обвинению в торговле людьми и сексуализированной эксплуатации. Об этом сообщает Би-би-си, снявшее целый фильм о Торрес и ее жертвах.

Как установило следствие, Торрес заманивала к себе своих подписчиц, находившихся в тяжелой жизненной ситуации, обещая возможность поработать своей помощницей, личностный рост и развитие карьеры.

Однако, по прибытии она поручала девушкам выполнять тяжелую работу по дому, позволяя им спать лишь по несколько часов в сутки. При этом не платила денег, забирала у них документы и заставляла прекратить контакты с родными.

Позже, пользуясь зависимым положением своих пленниц, она отправляла девушек работать стриптизершами, а затем и проститутками. По словам жертв Торрес, для них была установлена квота заработка на панели в тысячу долларов в день, которые они должны были отдавать ей. Затем эта норма выросла до трех тысяч долларов в день.

Выйти на Торрес американским полицейским помогли поиски двух бразильских девушек по имени Летиция и Дезире, которые организовали их родственники после их отъезда в США. Первые обращения правоохранители не восприняли всерьез. Однако, после того, как профили пропавших женщин нашлись на сайтах эскорта и других секс-услуг, расследование все же началось.

Когда история попала в СМИ, показания начали давать и другие жертвы инстаграм-знаменитости. Все они рассказывали одно и то же — Торрес заманивала их к себе, заставляла прекратить контакты с родными, добивалась зависимого положения и отправляла работать в секс-индустрию, угрожая в случае неповиновения оружием и колдовскими проклятиями.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.