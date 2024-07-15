За информацию о пьяных водителях будут платить деньги

Власти Амурской области объявили награду за информацию о нетрезвых людях за рулем автомобиля. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте правительства региона.

«Нередко наши жители становятся свидетелями правонарушений, когда водитель собирается управлять транспортом в нетрезвом виде. Позвоните и сообщите о таком водителе! Если инспекторы задержат его, и медосвидетельствование покажет, что водитель в состоянии алкогольного опьянения, — мы выплатим вам денежное вознаграждение. Не проходите мимо, ваше неравнодушное отношение позволит спасти чью-то жизнь и сделать наши дороги безопасными!» — заявил глава регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.

Как сообщается, бдительный гражданин получит вознаграждение, если водитель, на которого он донес, будет привлечен к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

За донос на пьяного автомобилиста, которого привлекают впервые, региональные власти заплатят пять тысяч рублей. За сообщение о нетрезвом водителе, которого ранее уже ловили пьяным за рулем, вознаграждение составит семь тысяч рублей.

Чтобы получить его гражданин, сообщивший в полицию о нетрезвом водителе, должен быть не младше 18 лет и обратиться в ГКУ «Амурупрадор» с заявлением на выплату денежного вознаграждения в течение трех месяцев после сообщения.

При этом региональные власти отмечают, что нельзя будет получить несколько вознаграждений за сообщение об одном случае, а также претендовать на выплату группой людей.

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