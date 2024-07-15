В Чечне люди погибли из-за взрыва баллонов с газом

На стройплощадке в Итум-Калинском районе Чечни пять человек погибли и 26 оказались ранены после взрыва баллонов с газом для сварки. О «техногенной аварии» первым сообщил со ссылкой на источники близкий к силовикам телеграм-канал «112». Позже информацию подтвердили каналы Baza и Shot, но местные СМИ и госорганы республики о происшествии пока не сообщали.

Тяжело пострадавших увезли в Республиканскую клиническую больницу города Грозного, остальных — в Шатойскую межрайонную больницу. Как минимум 15 человек в итоге госпитализировали, уточнили «Известия».

Взрыв произошел на стройплощадке гидроэлектростанции возле сел Башин-Кали и Гучум-Кале. Работы ведет махачкалинская компания «Дагспецстрой», специализирующаяся на строительстве зданий, монтаже отопления и кондиционеров. Госкорпорация «Русгидро» сообщала, что в этом районе, на реке Аргун с весны 2023 года возводят Башенную малую ГЭС мощностью 10 МВт. Электростанцию планировали ввести в эксплуатацию в 2024 году — она должна стать, уверяли в «Русгидро», крупнейшей ГЭС Чечни.

Все погибшие и пострадавшие являются строительными рабочими, рассказали собеседники «112». Разборы завалов из покореженных бытовок, гаражей и автотехники пока продолжаются, на месте уже около двух часов работают пожарные.

При сварочных работах используются баллоны с кислородом и пропаном, техника безопасности предписывает плотно закрывать краны баллонов, следить за герметичностью шлангов и оберегать от искр раскаленного металла.

Весной на Шагонарской теплоэлектростанции в Улуг-Хемском районе Тувы произошел взрыв — один человек погиб, 18 оказались в больнице. Местные власти объясняли, что взрыв произошел в месте подачи топлива. Из-за начавшегося пожара последствия происшествия устраняли так долго, что в школах города Шагонара на день по причине отсутствия отопления отменили занятия.

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