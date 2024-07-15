Столетняя коллекция пшеницы поможет прокормить мир

Группа ученых из Великобритании и Китая под руководством профессора Шифэна Чэна из Китайской академии сельскохозяйственных наук и генетика Саймона Гриффитса из Центра Джона Иннеса разрабатывает новые сорта пшеницы на основе коллекции ботаника Артура Уоткинса, которую тот начала собирать после Первой мировой войны. Об этом пишет The Guardian.

Коллекция Уоткинса насчитывает 827 видов пшеницы. На их основе ученые разрабатывают сорта, способные расти на соленой почве. Также исследователи работают над повышением устойчивости семян к болезням. Среди других разработок — пшеница, выращивание которой требует меньше азотных удобрений, чье производство является основным источником выбросов углерода.

«По сути, мы обнаружили золотую жилу. Это окажет огромное влияние на нашу способность прокормить мир, поскольку становится все жарче и сельское хозяйство подвергается все большей климатической нагрузке», — рассказал Саймон Гриффитс.

По словам Гриффитса, в коллекции содержатся сорта пшеницы, которые ранее были утрачены в сельском хозяйстве, но которые «будут бесценны для создания пшеницы, способной давать здоровые урожаи в суровых условиях».

The Guardian отмечает, что исследователи хотели точно определить и изучить гены пшеницы в коллекции Уоткинса, однако столкнулись с тем, что геном пшеницы состоит из 17 миллиардов единиц ДНК, по сравнению с тремя миллиардами в геноме человека. В итоге эту работу провели китайские ученые.

Результаты исследования показали, что современные сорта пшеницы используют лишь 40% генетического разнообразия, обнаруженного в коллекции Уоткинса. «Мы можем проследить разнообразие, которое было утрачено в сортах современной пшеницы после “зеленой революции” (изменений в сельском хозяйстве в 1940–1970-х годах — Прим. «Холода»)», — заявил Шифен Чэн.

Эти утраченные сорта теперь проверяются селекционерами с целью создания новых сортов пшеницы.

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