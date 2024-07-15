Российские застройщики потеряли доступ к проектной документации из-за отключения от американского сервиса

Российские девелоперы лишились доступа к проектной документации из-за отключения от американского облачного сервиса Autodesk. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники среди участников рынка.

По их словам, это может привести к сдвигу сроков сдачи объектов строительства. Факт блокировки облачных аккаунтов российских строительных компаний в Autodesk РБК подтвердили президент ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ), руководитель комиссии по цифровизации строительной отрасли и ЖКХ Общественного совета при Минстрое Михаил Викторов, а также директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова. «Модели, которые были в зарубежном облаке у девелоперов, действительно сейчас недоступны», — заявила она.

Издание отмечает, что американская компания заявила о приостановке своей деятельности в России вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. В октябре 2023 года Autodesk ликвидировала свое российское юридическое лицо — ООО «Аутодеск (СИ-Ай-ЭС)». А в марте 2024 года американская компания запретила использование своих программных продуктов российскими компаниями.

Как пишет РБК, различные программы Autodesk широко использовались российскими компаниями не только в строительстве, но и в других отраслях промышленности, в частности, машиностроении. Облачный сервис, доступ к которому потеряли российские клиенты, хранил на своих серверах файлы девелоперов в зашифрованном виде.

По словам Викторова, отключив российских пользователей от своей системы, Autodesk мог удалить их учетные записи или стереть все данные, которые хранились в этом облаке. В таком случае девелоперам придется заново восстанавливать проектную документацию по последним архивированным данным, пояснил замгендиректора по науке компании разработчика строительного программного обеспечения «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров.

Он также отметил, что российские клиенты Autodesk могут попытаться продолжить использовать облачный сервис компании с помощью VPN с IP-адресов других стран, но это, по словам Бочарова, не гарантирует успех. «Блокировка может быть адресной, в этом случае система Autodesk не впустит в онлайн-кабинет российской компании пользователя из другой страны», — пояснил он.

Потеря доступа к облачным сервисам Autodesk равносильна потере всех хранившихся там данных, заявил РБК директор дивизиона компании-разработчика инженерного программного обеспечения «Аскон-Интеграция» Дмитрий Демин. «Если исчезнут данные по текущим проектам, проектировщик или застройщик могут не успеть выполнить обязательства по контракту на проектно-изыскательские работы, либо по сдаче объекта строительства», — отметил он.

В свою очередь, Викторов предположил, что Autodesk «продолжит последовательную и тщательную работу по технологической изоляции стройкомплекса России от своих продуктов». В этой связи, подчеркнул он, «надо приложить максимум усилий, чтобы приблизить уровень импортозамещения в этой отрасли к 100%».

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