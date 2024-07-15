Против пожарившей сосиски на Вечном огне школьницы возбудили уголовное дело

Распространившееся в сети видео с девочкой, жарящей сосиски на Вечном огне, стало поводом для возбуждения уголовного дела. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

«Из видео, размещенного в соцмедиа следует, что в городе Рузе девушка, выражая явное неуважение к памятнику воинской славы, совершила его осквернение, пожарив на вечном огне сосиски», — говорится в нем. В СК уточнили, что дело возбуждено по статьям о вандализме (214 УК) и реабилитации нацизма в виде осквернения символов воинской славы (354.1 УК). Они предусматривают наказание в видео лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

В свою очередь, агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области, сообщило, что личность девушки на видео установлена. «Сотрудниками полиции установлена девушка, которая пожарила сосиски на Вечном огне мемориального комплекса воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны в городском округе Руза. Ею оказалась 14-летняя местная жительница», — заявили в подмосковной полиции. Там уточнили, что девушку допросили и поставили на профилактический учет в органах внутренних дел.

Видео, ставшее поводом для возбуждения уголовного дела, накануне опубликовал телеграм-канал «ЧП / Москва». На кадрах девушка с волосами бирюзового цвета жарит сосиски на Вечном огне у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне. Автор видео, называет девушку Анной. Стала ли она единственным фигурантом возбужденного уголовного дела — неизвестно.

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