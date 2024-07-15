Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась втрое

Площадь лесного пожара под Новороссийском в Краснодарском крае достигла 62 гектаров. Об этом говорится в сообщении в официальном телеграм-канале регионального МЧС. По данным спасателей, пострадал один человек. По информации источников «Интерфакса», ТАСС и «РИА Новости», это охранник одной из местных баз отдыха, который получил ожоги двух предплечий.

В ведомстве также сообщили, что к тушению привлечены самолет Ил-76 и вертолеты Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами. От огня пострадали 30 построек на территории базы отдыха «Романтик», а также восемь построек и пять автомобилей на базе отдыха «Голубая волна». Позже ТАСС со ссылкой на ведомство написал, что пострадали уже 40 построек.

Накануне мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о введении в городе режима ЧС. На тот момент площадь пожара составляла 21 гектар. В своем телеграм-канале он написал, что в тушении принимают участие 138 пожарных и волонтеров, 27 единиц спецтехники и вертолет.

По словам Кравченко, власти эвакуируют людей с баз отдыха, расположенных поблизости от пожара. В воскресенье мэр сообщил об эвакуации 500 человек и 30 машин.

Причиной лесного пожара, как сообщалось, стала загоревшаяся сухая трава. Из-за ветреной погоды огонь быстро распространился и начал заходить на территории местных баз отдыха.

Как сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, по факту пожара следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении лесных насаждений (ст. 261 УК).

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