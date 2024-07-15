На Луне впервые нашли пещеру

Ученые Лоренцо Бруццоне и Леонардо Каррер из университета Тренто в Италии впервые обнаружили пещеру на Луне. Об этом сообщает Би-би-си.

Пещера находится рядом с местом приземления в 1969 году космического корабля экспедиции «Аполлон-11». Тогда экипаж под командованием Нила Армстронга впервые высадился на Луну.

Исследователи утверждают, что глубина пещеры составляет не менее ста метров. В связи с этим она может стать подходящим местом для строительства постоянной базы для присутствия на Луне человека. Пещера поможет защитить астронавтов от радиации и экстремальных температур.

«В конце концов, жизнь на Земле зародилась в пещерах, поэтому вполне логично, что люди могли бы жить в них на Луне», — рассказал профессор Каррер.

Первый космонавт Великобритании Хелен Шарман также считает, что пещера может быть хорошей основой для строительства базы. Она предположила, что через 20–30 лет люди потенциально смогут жить в «лунных ямах».

Однако, по словам Шарман, обнаруженная пещера настолько глубокая, что астронавтам, вероятно, придется спускаться туда на веревке и использовать «реактивные ранцы или подъемник», чтобы выбраться наружу.

Би-би-си отмечает, что у пещеры есть отверстие на поверхности Луны, ведущее к вертикальным и нависающим стенам, а также наклонный пол, который может уходить глубоко под землю.

По словам ученых, на спутнике могут быть еще сотни пещер, скрытых в «подземном, неизведанном мире» Луны. Найденная пещера, по их данным, появилась миллионы или миллиарды лет назад.

Каррер и Бруццоне считают, что открытие поможет найти доказательства существования жизни на Марсе, поскольку, если бы она действительно существовала, она, по мнению исследователей, почти наверняка находилась бы в пещерах.

Ученые отмечают, что пещера еще полностью не изучена, но они надеются, что для создания ее карты можно будет использовать георадар, камеры или роботов.

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