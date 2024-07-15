Госдума рассмотрит законопроект о штрафах для сталкеров

На рассмотрение Госдумы внесут законопроект, вводящий административную ответственность за преследование. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

Его разработала группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым. По его словам, законопроект дополнит Кодекс об административных правонарушениях новой статьей о преследовании.

«Преследование – систематическое совершение гражданином действий, направленных на причинение преследуемому гражданину нравственных страданий, выразившееся в попытках общения при явно выраженном несогласии преследуемого гражданина, в имеющих целью причинить преследуемому гражданину беспокойство демонстрации присутствия, направлении либо оставлении сообщений, в злоупотреблении правом свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию о преследуемом гражданине и его близких родственниках, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей», — написано в проекте закона.

Документ предполагает введение штрафа для преследователя в размере двух тысяч рублей, если в его действиях нет состава уголовного преступления . В случаях, когда для преследования использовался интернет или другие информационно-телекоммуникационные сети, предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей. За повторное нарушение по новой статье предлагается арестовывать правонарушителя на срок до 15 суток.

«Если вовремя отреагировать на сигнал от встревоженных навязчивым преследованием граждан, провести профилактическую беседу или вынести предупреждение преследователю или привлечь к ответственности, наложив административный штраф, то, возможно, удастся не допустить более серьезных последствий», — пояснил Нилов. Он подчеркнул, что распространенный, по его словам, принцип «нет тела - нет дела» должен быть искоренен.

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