Две тысячи пациентов в США могли заразиться ВИЧ и гепатитом из-за анестезиолога

Анестезиолог из американского штата Орегон был отстранен от работы в связи с тем, что из-за его действий около двух тысяч пациентов могли заразиться ВИЧ и гепатитом. Об этом сообщает издание Independent.

По его данным, риску заражения подверглись люди, проходившие лечение в медицинских центрах Providence Portland Willamette Falls и Legacy Mount Hood в районе Портленда. Как сообщается, «нарушение инфекционного контроля» произошло из-за внештатного анестезиолога, который в течение шести месяцев работал в медицинском центре Legacy Mount Hood.

В медицинских организациях отказались сообщить подробности произошедшего, уточнив лишь, что уведомили более 2200 своих пациентов о том, что они подверглись «низкому риску заражения» ВИЧ и гепатитами B и C.

«В целях предосторожности мы призываем этих пациентов бесплатно сдать анализ крови на наличие вышеупомянутых инфекций. Если у пациента положительный результат теста, Providence свяжется с ним, чтобы обсудить результаты его теста и дальнейшие действия», — заявили в Providence Portland Willamette Falls.

«Безопасность пациентов является нашим главным приоритетом, и мы полностью уверены в том, что наши пациенты проведут тщательное расследование этой проблемы и примут соответствующие меры», — добавили там.

В свою очередь, в компании Oregon Anesthesiology Group, через которую был нанят анестезиолог, заявили, что отстранили его от работы, как только узнали о нарушении им правил инфекционного контроля.

Там также добавили, что несмотря на то, что риск заражения был низким, компания ввела новые протоколы и процедуры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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