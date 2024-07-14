Лукашенко приказал отвести войска от границы с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Лунинецком районе по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном направлении заявил, что напряжение на границе с Украиной удалось ликвидировать и приказал отвести войска. Об этом сообщает беларусское государственное агентство БЕЛТА.

«После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы <...> Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами. И я надеюсь, что и не будет», — рассказал Лукашенко.

Президент Беларуси утверждает, что в последние несколько недель украинские военные якобы активизировались на границе между Украиной и Беларусью. По его словам, это вызвало сильную обеспокоенность населения Беларуси, из-за чего на границу были отправлены «отдельные подразделения».

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«В конце концов, это наше дело — людей в погонах — сделать так, чтобы было спокойно и наши люди могли работать и заниматься уборкой урожая сегодня», — добавил Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси заявил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным «дальнейшие шаги по Украине». «Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться. Оказывается, можно договориться. Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора — это будет эскалация и будут гибнуть люди», — отметил Лукашенко.

Глава Беларуси утверждает, что российское правительство готово сесть за стол переговоров. В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что «никаких предпосылок для переговоров пока нет». Песков добавил, что России необходимо продолжать «достигать целей, поставленных президентом».

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