Разработан способный превращать мочу в воду скафандр

Исследователи из Колледжа Уайл Корнелл Медикал в США создали прототип скафандра, способного перерабатывать мочу в питьевую воду. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что прототип вдохновлен стилсьютами из фильма «Дюна». Скафандр собирает и очищает мочу и возвращает ее астронавту через питьевую трубку. The Guardian пишет, что это позволит астронавтам совершать длительные выходы в открытый космос во время предстоящих космических экспедиций.

Создатели костюма надеются, что его введут в эксплуатацию до конца 2020-х годов, в частности его можно будет использовать в рамках миссии NASA «Артемида-3», которая планируется в 2026 году. Ее целью станет высадка на южном полюсе Луны.

«В настоящее время в питьевых пакетах скафандра у астронавтов имеется только один литр воды. Этого недостаточно для запланированных более длительных лунных выходов в открытый космос, которые могут длиться 10 часов, а в случае чрезвычайной ситуации — даже до 24 часов», — объяснила соавтор разработки скафандра София Этлин, научный сотрудник Колледжа Уайл Корнелл Медикал и Корнеллского университета.

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Этлин отметила, что астронавты жалуются и на существующую систему утилизации отходов — так называемую одежду с максимальной впитываемостью (MAG), которая напоминает подгузник для взрослых. Этлин утверждает, что такая одежда регулярно протекает, она неудобна и негигиенична. Из-за этого некоторые астронавты вынуждены ограничивать потребление пищи и питья перед выходом в открытый космос. Кроме того, после использования этой одежды могут появиться инфекции мочевыводящих путей.

Разработанный скафандр включает в себя сборную чашу из силикона, которая облегает гениталии. Ее форма и размер отличаются в зависимости от того, для мужчины или женщины предназначен скафандр.

Чаша находится внутри нижнего белья, изготовленного из нескольких слоев гибкой ткани. Она подключается к вакуумному насосу, активируемому влагой. После сбора моча направляется в систему фильтрации, где она перерабатывается в воду с эффективностью 87%.

Сбор и очистка 500 миллилитров мочи занимает пять минут. В процессе переработки очищенная вода может быть обогащена электролитами и возвращена астронавту в качестве энергетического напитка.

Вся система весит около восьми килограммов. Осенью этого года исследователи намерены набрать добровольцев, чтобы протестировать прототип скафандра на его комфортность и функциональность.

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