Климатический кризис влияет на окраску и половую жизнь насекомых

Ученые из Австралии и Германии провели исследование, в ходе которого выяснили, что климатические изменения могут влиять на окраску насекомых и привести к тому, что некоторые виды начнут испытывать трудности с размножением. Об этом сообщает The Guardian.

Мари Элизабет Герберштейн, поведенческий эколог из Университета Маккуори в Сиднее и соавтор исследования, утверждает, что, с одной стороны, насекомые научились приспосабливаться к изменениям климата, меняя окрас, с другой — таким образом они «утрачивают действительно важные опознавательные цвета, которые помогают им находить себе пару».

По словам исследовательницы, среди ученых распространена теория, которая заключается в том, что при повышении температуры насекомые в значительной степени эволюционируют, чтобы производить меньше пигмента меланина. Пигмент регулирует окраску насекомых, из-за чего они становятся светлее и ярче по цвету.

Ученые связывают эту тенденцию с тем, что более темные объекты поглощают больше тепла и нагреваются быстрее, в то время как более светлые объекты отражают больше входящего излучения и могут дольше сохранять более холодную температуру.

К примеру, цвет крыльев бабочки вида Colias meadii со временем поблек из-за повышения температуры. В период с 1980-х по 2000-е годы все реже встречались черные с красными пятнами божьи коровки, в то время как красных с черными пятнами насекомых было значительно больше. Темные пятна на спине субарктического листоеда также уменьшались по мере того, как температура весной становились теплее.

Команда Герберштейн отмечает, что некоторые виды насекомых все же становились более темными по мере повышения температуры. Однако ученые добавили, что окраска насекомых помогает привлекать партнеров и маскироваться от хищников. По цвету одни представители вида легко узнают других.

«Если мы влияем на их воспроизводство, мы серьезно влияем на жизнеспособность их популяции», — добавила Герберштейн. По ее словам, исследования взаимосвязи между климатическими изменениями и эволюцией окраски насекомых еще не закончены.

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