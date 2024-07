СМИ: Илон Маск сдал сперму для города на Марсе

Сотрудники компании SpaceX начали работу над проектом колонизации Марса и уже разрабатывают планы жилых помещений под куполами будущего города, сообщила The New Work Times. Гендиректор Илон Маск лично сдал свою сперму в генофонд будущего первого поселения людей за пределами Земли, рассказали источники издания.

Задание полностью проработать дизайн и детали будущего города американский миллиардер дал еще в прошлом году, уточнили собеседники NYT. Отдельно от команды, работающей над проектом города, трудится группа специалистов, которая должна сконструировать пригодный для условий планеты скафандр. Третья, медицинская группа, обязана, сообщили знакомые с планами источники, ответить на вопрос: смогут ли жители города завести детей.

53-летний бизнесмен в апреле объявил сотрудникам SpaceX, что верит: через 20 лет на Марсе будет жить один миллион человек. И добавил, что сам собрался полететь к Красной планете, чтобы именно там осталась его могила. Илон Маск уверял, что копит свое состояние ради мечты о первой человеческой колонии за пределами Земли: «Мы должны сделать это, пока цивилизация так сильна».

Состояние предпринимателя сейчас оценивается в 262 миллиарда долларов, привела цифры Independent.

Вскоре после выхода материала NYT Илон Маск написал в X, что «никому в SpaceX не поручалось работать над марсианским городом». И посмеялся над словами журналистов о добровольном жертвовании спермы.

Best to hear it in the words I have used in many interviews over the years.



I have not fwiw “volunteered my sperm” 😂



No one at SpaceX has been directed to work on a Mars city. When people have asked to do so, I’ve said we need to focus on getting there first.