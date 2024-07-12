В Белгородской области военный расстрелял сослуживцев и сбежал

Военнослужащий из Чувашии открыл стрельбу в части в Белгородской области и скрылся. Об этом сообщают телеграм-каналы Baza и Shot.

По данным Baza, вечером 11 июля военный открыл стрельбу, в результате чего погибли два человека, еще один был ранен. Телеграм-канал утверждает, что военнослужащий взял с собой пулемет Калашникова и 70 патронов, однако оружие нашли недалеко от части.

Shot утверждает, что мужчина заключил контракт с российской армией и носил звание рядового. Эту же информацию подтвердил RT неназванный друг военнослужащего. По его словам, мужчина ушел на войну в Украине в прошлом году, а до этого он работал сборщиком в компании по производству окон.

Shot пишет, что военнослужащий — уроженец Чебоксар, и отмечает, что мужчину ищут более 10 часов. Он якобы мог пересечь границу с Украиной. В качестве предварительной причины стрельбы Shot указал бытовой конфликт.

В свою очередь местный телеграм-канал «Пепел» опубликовал фотографию объявления о розыске мужчины. В документе указано, что военнослужащего зовут Алексей Журавлев. В графе «должность» у него обозначено «наводчик».

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Также в документе отмечается, что Журавлев открыл стрельбу в населенном пункте Козинки. При этом телеграм-канал утверждает, что причиной этому послужило желание военнослужащего дезертировать. Он якобы не нашел другого способа.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на анонимный источник пишет, что стрельба произошла во время «распития спиртных напитков». По данным канала, сослуживцы Журавлева начали над ним издеваться, тот в ответ сначала сделал предупреждение, а затем открыл стрельбу из пулемета.

Baza и Shot уточняют, что в регионе объявлен план «Перехват». Официальных комментариев от российских силовых структур пока не было.

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