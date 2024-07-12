Умерла актриса — героиня мема с топором из фильма «Сияние»

В США скончалась 75-летняя актриса Шелли Дюваль, прославившаяся ролью в фильме Стэнли Кубрика «Сияние» 1980 года. Ее персонаж, жена безумного писателя, стала героиней мема «С топором в двери» (он же «А вот и Джонни», Here’s Johnny). О кончине актрисы сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Шелли Дюваль снималась в 70-х годах у режиссера Роберта Олтмена, который нашел ее еще ученицей колледжа и пригласил на первые кинопробы. Самыми известными фильмами режиссера с Дюваль стали «Нэшвилл», «Три женщины» и «Попай». В 1980 году режиссер Стэнли Кубрик позвал актрису на съемки экранизации книги-хоррора Стивена Кинга «Сияние» (The Shining).

Шелли досталась главная женская роль, а Джеку Николсону — главная мужская. В финальной части фильма одержимый писатель Джек Торранс гонится за женой Венди и сыном с топором. Венди спасает ребенка через окно в ванной, но сама не может выбраться наружу — и происходит самая известная сцена «Сияния». Герой Николсона ломится в дверь, за которой его ждет смертельно испуганная героиня Дюваль.

Сборы фильма составили более 44 млн долларов при бюджете в 19 млн. На десятилетие эта картина стала самой кассовой экранизацией Кинга. С 2018 года «Сияние» включено в список фильмов для сохранения в Библиотеке Конгресса США

После начала 1980-х Шелли Дюваль снималась очень редко, став в 90-х продюсером детских фильмов и телепередач. В 2016 году актриса появилась в ток-шоу «Доктор Фил», где призналась, что страдает психическим заболеванием. «Мне нужна помощь», — сказала она в прямом эфире.

Шелли Дюваль скончалась в своем доме в местечке Бланко, штат Техас, 11 июля 2024 года. Непосредственной причиной смерти стало осложнение диабета, рассказал гражданский муж Дэн Гилрой. «Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна. Улетай, красавица Шелли», — передал слова спутника актрисы Hollywood Reporter.

Кадр из «Сияния» с персонажами Николсона и Дюваль стал мемом в нулевых годах XXI века. До сих пор кадр используется как шаблон для картинок, где обезумевший писатель и его супруга символизируют преследователя и жертву.

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