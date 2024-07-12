Смена образа жизни поможет избежать рака

Американское онкологическое общество провело исследование, в ходе которого выяснилось, что почти половину смертей из-за рака можно предотвратить, если изменить образ жизни. Об этом сообщает CNN.

Ариф Камаль, главный специалист по работе с пациентами Американского онкологического общества, утверждает, что почти 50% смертельных случаев были связаны с предотвратимыми факторами риска. Среди таких видов рака — более 90% случаев меланомы, связанных с ультрафиолетовым излучением, и почти все случаи рака шейки матки, связанные с инфекцией ВПЧ (вирус папилломы человека), которой можно избежать с помощью вакцины.

Исследователи также назвали курение главным фактором, который вызвал почти каждый пятый случай рака и почти треть случаев смерти от онкологических заболеваний. С курением были связаны более 104 тысяч случаев заболевания у мужчин и 97 тысяч у женщин.

Среди других причин исследователи назвали употребление алкоголя, физическую неактивность, диету и инфекции. По данным ученых, лишний вес спровоцировал более чем треть случаев смерти от рака эндометрия, желчного пузыря, пищевода, печени и почек.

В исследовании проанализировали 18 факторов риска, которые человек может предотвратить. Исследование показало, что в 2019 году эти факторы, связанные с образом жизни, были причиной более чем 700 тысяч новых случаев рака и более чем 262 тысяч смертей.

Читать еще ЕС столкнулся с рекордным всплеском антисемитизма Миллионы европейцев отрицают Холокост и верят в мировое еврейское правительство

Ариф Камаль отмечает, что рак развивается из-за повреждения ДНК или из-за того, что у болезни есть «источник топлива». Другие причины — такие как генетика или факторы окружающей среды — также могут создавать эти биологические условия, но изменяемые риски, как утверждает ученый, объясняют значительно большую долю случаев рака и смертей, чем любые другие известные факторы.

«С раком часто кажется, что у тебя нет контроля. Люди думают о невезении или плохой генетике, но им стоит ощутить контроль и свободу действий», — добавил Камаль.

Маркус Плешиа, главный врач Ассоциации государственных и территориальных должностных лиц здравоохранения отметил, что поскольку в США растет число случаев раннего рака, особенно важно формировать здоровые привычки на ранних стадиях.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.