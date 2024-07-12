Россиян обвинили в потребительском экстремизме из-за намеренной порчи смартфонов

Ретейлер «М.Видео-Эльдорадо» обратился в отделения МВД и Следственного комитета в Самарской области с просьбой возбудить уголовные дела из-за многочисленных запросов на компенсации от клиентов после покупки якобы испорченных смартфонов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на анонимный источник.

Компания утверждает, что покупатели злоупотребляли своими правами, ссылаясь на закон «О защите прав потребителей». Они якобы намеренно портили устройства, получали заключение экспертов о производственном браке, а затем обращались в суд, чтобы получить компенсацию.

По словам неназванного источника издания, всего ретейлер подготовил 20 заявлений на покупателей, которые обратились за компенсациями, а также на экспертов и директоров экспертных компаний. «Количество дел против торговых сетей у наиболее активных групп по защите прав потребителей может исчисляться сотнями», — добавил собеседник «Ведомостей».

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Заключения экспертов были выданы в Самарской области на модели от седьмого до 13-го iPhone, iPad 8, Samsung Galaxy и Samsung A71. В качестве претензий к ним в заключениях указаны в частности «самопроизвольное отключение», «потеря сети», «невозможность включить устройство» и «не срабатывает FaceID».

«М.Видео-Эльдорадо» заказал собственную экспертизу в Московском институте электронной техники (МИЭТ). Там выяснилось, что дефекты на смартфонах и планшетах не были заводским браком. Некоторые из них появились из-за «неквалифицированного вмешательства во внутренние компоненты устройства». В институте также заявили, что заключения экспертных центров были необоснованными и опирались на неверные методологические рекомендации.

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