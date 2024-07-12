В школах появятся «организаторы основ защиты Родины»

С 1 сентября в российских школах появятся учителя, которые будут называться «преподаватель — организатор основ безопасности и защиты Родины». Это новые учителя предмета, заменяющего Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), сказано в постановлении правительства.

Сам школьный предмет теперь называется «Основы безопасности и защита Родины». Под него силами Министерства просвещения, Минобороны и МЧС разрабатывается соответствующий учебник, анонсировала замдиректора департамента государственной политики главного образовательного ведомства Анна Тимофеева.

Появление нового предмета, по словам чиновницы, оправдано тем, что необходимостью усилить «составляющую часть патриотического воспитания». Новые преподаватели будут обязаны дать детям представление не только об элементах начальной военной подготовки, но также о «современном общевойсковом бое» и способах боевого применения беспилотников. Девочкам предложат внеурочное обучение основам медподготовки, по окончании которого дети смогут считаться санинструкторами.

Министр просвещения Сергей Кравцов в апреле говорил, что к преподаванию нового предмета на фоне нехватки кадров будут привлекать участников специальной военной операции на Украине.

«Основы безопасности», как ОБЖ, должны преподаваться с 5 по 11 классы средней школы, а также в колледжах и других учреждениях среднего профессионального образования.

ОБЖ появились в 1990 году, объединив существовавшие в советской школе курсы «Охрана труда», «Экология» и «Гражданская оборона». Задачей ОБЖ было дать «знания, навыки и умения обеспечения собственной безопасности и выживания в неблагоприятных или угрожающих условиях».

С сентября 2023 года, согласно измененной Минпросвещения программе, учителя ОБЖ должны объяснять детям нюансы стрельбы из автомата Калашникова, принципы действия ручных гранат, правила оказание первой помощи в бою, а также «объяснение ответственности за участие в деструктивных молодежных субкультурах и экстремистских объединениях, праворадикальных группировках нацистской направленности».

С 1 сентября 2022 года, спустя полгода после начала полномасштабного вторжения в Украину, в российских школах стали обязательными «Разговоры о важном» — еженедельные уроки, где классные руководители обязаны говорить о духовно-нравственных ценностях и оправдывать «специальную военную операцию».

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