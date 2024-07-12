В Швейцарии собираются блокировать «Евровидение» за «сатанизм и оккультизм»

Три политические партии Швейцарии собрались помешать проведению в стране финала конкурса «Евровидение», узнала The Guardian. Консерваторы планируют «заблокировать празднование сатанизма и оккультизма», организовав референдумы в городах, подавших заявки на право стать организаторами пятидневного шоу, запланированного на май 2025 года.

Христианско-правая партия «Федеральный демократический союз Швейцарии» (EDU) заявила, что будет стремиться использовать «систему прямой демократии», чтобы поставить на всенародное голосование заявки городов-претендентов — Цюриха, Женевы, Берна и Базеля.

«Евровидение — это ужасное пропагандистское мероприятие, — говорится на запущенном активистами EDU сайте stopp-esc2025.ch. — Страна, которая предоставляет сцену для такого отвратительного мусора, не поднимет свой имидж, а продемонстрирует интеллектуальный упадок».

Консерваторы особенно недовольны тем, что страна получила право провести финал «Евровидения» благодаря победе в конкурсе 2024 года небинарного швейцарского исполнителя Nemo (Нэмо Меттлера). Занявшая первое место песня The Code посвящена принятию собственной гендерной идентичности.

Помимо этого, швейцарских правых беспокоит «терпимость организаторов Евровидения к сатанизму». «Все больше и больше художников открыто представляют оккультные послания и подчеркивают их соответствующими символами», — пояснил лидер EDU Сэмюэль Кульманн в эфире телекомпании SRF. Политик привел в пример выступление на конкурсе 2024 года ирландской певицы Bambie Thug. В подтанцовке участвовал рогатый танцор, а круг свечей на сцене содержал пентаграмму, возмутился консерватор.

EDU имеет всего одно место в швейцарском парламенте, Национальном совете. Однако ее идею провести референдумы подхватила крупная правая Швейцарская народная партия (SVP). SVP победила на последних выборах в парламент, набрав 29% голосов.

Швейцарская радиовещательная корпорация по согласованию с Европейским вещательным союзом собирается выбрать город-организатор к концу августа. Успеть провести референдум швейцарские правые могут не успеть, объяснили источники The Guardian, однако «угроза плебисцитов вносит огромную неопределенность для планировщиков».

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