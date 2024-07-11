Во Франции загорелся Руанский собор

Во французском городе Руан загорелось здание Руанского собора. Об этом сообщает BFM TV.

Мэр города Николя Майер-Россиньоль уточнил, что горит шпиль. По его словам, причина возгорания пока неизвестна неизвестна. Сообщается, что территория вокруг собора оцеплена, приостановлено движение городского транспорта. В тушении принимают участие более полусотни пожарных и десятки единиц техники. Люди из здания собора эвакуированы, о пострадавших не сообщается.

Как пишет издание Tendance Ouest, для обследования места возгорания пожарные запустили дрон, а также развернули несколько высоких лестниц, чтобы приступить к тушению огня.

Издание также сообщает, что пожар начался во время ремонтных работ, которые проводились на шпиле Руанского собора. «Это очень сложный объект из-за высоты и возведения большого количества строительных лесов. Мы отскабливаем металл, затем наносим необходимые слои краски с добавками, если необходимо», — сказал изданию руководитель работ, архитектор Ричард Дюплат.

Руанский собор заложен в 1030 году, а благодаря своему шпилю он занимает четвертую строчку в списке самых высоких готических соборов в мире. Его высота составляет 151 метр. Руанский собор включен в список национального наследия Франции, его самая старая часть — башня Сен-Ромен была построена в 1145 году.

В июне 1944 года после бомбардировок в ходе Второй мировой войны она полностью выгорела, а сам собор сильно пострадал. Впоследствии он был восстановлен в соответствии со своим историческим обликом.

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