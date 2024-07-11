Мужчина протащил своего пса по трассе несколько километров и бросил умирать на обочине 

В Калуге мужчина привязал своего пса породы бигль к автомобилю и около семи километров протащил его по трассе. Затем он просто бросил животное на обочине дороги. Прокуратура возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животным.

Инцидент произошел вечером 5 июля на трассе «Калуга-Медынь» в районе деревни Акатово. Как пишет телеграм-канал Shot, момент того, как собака волочилась по дороге, попал на камеру видеорегистратора автомобиля, который ехал сзади. После этого мужчина оставил животное на обочине дороги. Пса по кличке Боня подобрали очевидцы и передали волонтерам.

По данным канала, бигля отвезли в ветеринарную клинику, где его осмотрели и оказали помощь. У пса сильно разодрана кожа и ему предстоит долгое восстановление.

Владельцем животного оказался 42-летний житель Дзержинского района Калуги. По информации Shot, его задержали и допросили.

После того, как видео издевательства над животным распространилось в сети, прокуратура Калужской области возбудила уголовное дело «по признакам жестокого обращения с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье» (ч. 1 ст. 245 УК). По этой статье теперь уже бывшему владельцу бигля грозит до трех лет лишения свободы. Прокуратура не сообщала об избрании меры пресечения для мужчины.

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