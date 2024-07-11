Представлен вживляемый под кожу криптокошелек

Имплантируемый в тело человека криптокошелек Apex представлен двумя американскими компаниями, базирующимися в Сиэтле — VivoKey и Dangerous Things. Об этом пишет издание Decrypt, отмечая, что эти компании уже несколько лет занимаются вживлением устройств с поддержкой технологий NFC и RFID (технология радиочастотной идентификации).

По его данным, Apex представляет собой чип размером с таблетку, вживляемый под кожу человека. На нем хранятся данные о криптовалюте владельца. Управляется криптокошелек с помощью смартфона, однако, как подчеркнули в компаниях-разработчиках, непосредственная обработка транзакций пользователя происходит в самом устройстве.

«Apex создан для транзакций с криптовалютой. Сам закрытый ключ и подпись для транзакций с биткоином или любой другой криптовалютой генерируются непосредственно в чипе, а мобильное приложение служит лишь интерфейсом и не хранит приватные ключи на устройстве», — пояснил, основатель и генеральный директор VivoKey Technologies и Dangerous Things Амаль Граафстра.

Как пишет Decrypt, Apex поддерживает кошелек Satochip, приложение Seedkeeper и кошелек для карт памяти Status IM. на различных блокчейнах. Его розничная цена составляет 349 долларов. При этом издание не уточняет, входит ли в эту сумму процедура имплантации кошелька.

Граафстра является известным биохакером, так называют людей, которые вживляют в свое тело электронные компоненты, позволяющие взаимодействовать с различными устройствами. В 2005 году он имплантировал себе чип RFID меткой, аналогичный идентификационным чипам, которые вживляют домашним животным. Имплантированное устройство работает как магнитный ключ, который позволяет обладателю открывать двери, оборудованные соответствующим интерфейсом.

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