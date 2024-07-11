Военный получил условный срок за интим-переписку с 13-летней

Майкопский гарнизонный военный суд приговорил военного Магамета Датхужева к условному сроку за интим-переписку с 13-летней школьницей. В частности, он просил девочку прислать ему фотографии в нижнем белье. Его отпустили в зале суда. Об этом, ссылаясь на приговор суда, сообщает «Газета.ru».

Как пишет издание, Датхужев познакомился со школьницей в сентябре 2023 года в поселке Табачный, который находится в республике Адыгея. Он подвез девочку до дома и взял у нее номер телефона.

Сообщается, что Датхужев переписывался со школьницей в одном из мессенджеров под ником «Иван Иванов». Он разговаривал с ней на «интимные темы», а также просил ее присылать фотографии в нижнем белье. Спустя месяц школьница перестала отвечать на его «пошлые» сообщения.

Об этой переписке стало известно благодаря одноклассницам девочки, которые скинули скриншоты классному руководителю. Затем об этом узнала мать школьницы. Она и написала заявление в полицию.

Позже сама девочка рассказала следователю, что Датхужев якобы не знал, сколько ей лет, но она говорила ему, что учится в школе. По словам школьницы, она согласилась, чтобы военный подвез ее, так как должна была быть дома к 10 часам вечера.

«После того, как она вышла из машины Датхужева, он приобнял ее и погладил по задней поверхности бедра», — пишет издание.

Датхужев не признал вину в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Он думал, что школьница «уже достигла 14-летнего возраста», говорится в приговоре суда, на который ссылается газета. Там также отмечается, что девочка выше Датхужева и «выглядит значительно старше своего фактического возраста».

При вынесении решения суд принял во внимание внешность школьницы, «незначительное время общения» с ней, а также то, что у подсудимого нет опыта общения с детьми.

«Умысел Датхужева при совершении развратных деяний был направлен на потерпевшую, как достигшую 14-летнего возраста», — говорится в приговоре.

Датхужеву также вменили самовольное оставление воинской части в ноябре прошлого года. В итоге суд учел контузию военного, медаль Жукова, которой он награжден, а также его участие в войне в качестве добровольца и приговорил Датхужева к пяти с половиной годам лишения свободы условно.

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