Искавшую пропавшего ребенка с ДЦП овчарку зарезали за громкий лай

Под Челябинском пять дней назад пропал мальчик-подросток с ДЦП. Волонтеры организации «Лиза Алерт» открыли штаб поисков, к которому решила присоединиться хозяйка специально натренированной собаки по кличке Джесс. Но на поисковую овчарку напал мужчина с ножом и убил, рассказала владелица животного.
14-летний Арслан Мохаммади исчез в субботу, 6 июля. Родители вывезли больного детским церебральным параличом сына собирать грибы в лес возле поселка Бектыш за южной окраиной Челябинска. Ребенок остался на несколько минут без присмотра в машине — и пропал. Помимо полиции и МЧС, мальчика прямо сейчас ищут несколько десятков местных жителей.
Заводчица пяти бельгийских служебных овчарок Анастасия Титова собиралась присоединиться к отряду «Лиза Алерт». Лучше всех умела искать людей и взрывчатые вещества опытная шестилетняя Джесс. В среду, 10 июля, хозяйка собаки ждала звонка от «Лиза Алерт» — около 13:00 надо было выезжать на поиск следов пропавшего мальчика в соседний с Бектышом город Коркино.
Однако внезапно во двор частного дома Анастасии, протиснувшись через ворота, вошел неизвестный мужчина с большим ножом и напал на первую подвернувшуюся собаку. Ею оказалась Джесс. Хозяйка выскочила из дома, но человек успел несколько раз ударить животное.
— Что ты делаешь?! — успела крикнуть Анастасия, когда неизвестный повернулся к ней с окровавленным ножом.
— Ты че, сука!.. — ответил мужчина.
Почувствовав, видимо, что хозяйке угрожают, раненная Джесс кинулась на нападавшего. Но хозяйка ее остановила и попыталась зажать одну из ран на теле собаки.
— Ваши звери моего сына гоняют!.. Еще раз увижу твоих собак здесь... — пригрозил мужчина, вышел со двора, сел в машину и уехал.
Раны Джесс оказались смертельными.
Полиция быстро задержала нападавшего по автомобильным номерам. На 44-летнего челябинца завели уголовное дело о жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ, наказание — штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет).
Анастасия рассказала, что за полчаса до приезда мужчины с ножом мимо двора проходила женщина с ребенком. Собаки облаяли прохожих. Мама ребенка начала кричать на овчарок. Анастасия вышла на звуки: «Мы друг друга послали. Уходя, она сказала, что сейчас один звонок, приедут и зарежут. Я это не восприняла всерьез».
Поиски пропавшего Арслана Мохаммади продолжаются в Челябинской области и соседних регионах. Ребенка с ДПЦ надо найти как можно скорее, промедление может обернуться трагедией, предупредил координатор отряда «ЛизаАлерт» Александр Щуки: «Арслан нуждается в медицинской помощи».
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