Квартиру в центре Москвы продают по цене клатча Chanel

Стоимость некоторых элитных квартир в Москве сопоставима с ценами на аксессуары люксовых брендов. Об этом свидетельствует совместный проект РБК и сервиса «Домклик».

Двухкомнатная квартира на Большой Садовой улице недалеко от Патриков площадью 59 «квадратов» продается по цене винтажного черного клатча Classic Flap от Chanel — примерно за 42 миллиона рублей. При этом РБК отмечает, что в квартире с интерьером в стиле современной классики есть мебель и вся необходимая бытовая техника, а на сумке французского бренда, выпущенной 35 лет назад, есть следы носки.

Это не единственно сравнение люксовых товаров с московской недвижимостью, которое приводит издание. Так, однокомнатную квартиру в пешей доступности от станции метро «Бауманская» с новой бытовой техникой можно купить за 14,2 миллиона рублей. Столько же стоит сумка Chanel в форме продуктовой корзины.

Однокомнатная квартира в жилом комплексе бизнес-класса рядом с набережной и «Москва-Сити» с панорамным видом на город стоит на 200 тысяч рублей дешевле часов Cartier из платины 950-й пробы. Их цена — 32,2 миллиона рублей.

Также сэкономив 200 тысяч рублей можно купить квартиру в комплексе бизнес-класса в районе Филевский Парк площадью 89 «квадратов» вместо золотых часов Rolex с бриллиантами. Один из самых дорогих предметов коллекции Cosmograph Daytona швейцарского бренда стоит около 52,2 миллиона рублей.

И наконец самый бюджетный вариант. Ремень от швейцарского бренда Roland Iten стоимостью 11,5 миллиона рублей можно поменять на скромную «однушку» с косметическим ремонтом в Жулебино. Из плюсов — она находится рядом со станцией метро «Лермонтовский проспект».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.