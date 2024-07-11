Блогеров с аудиторией более тысячи человек обяжут сообщать свои данные

Владельцев каналов в мессенджерах и страниц в соцсетях, на которые подписаны более тысячи человек, могут обязать сообщать свои идентификационные данные в Роскомнадзор (РКН), Об этом, как передает ТАСС, сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что по уже действующим российским законам информация, которая распространяется без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе в форме и объеме, достаточном для его идентификации. В РКН отметили, что это требование распространяется на персональные страницы пользователей в соцсетях, но в большинстве случаев не исполняется.

Как заявили в ведомстве, требование о предоставлении властям данных о распространителе информации могут конкретизировать и «распространить его не на всех пользователей социальных сетей, а только на тех, чья ежедневная аудитория превышает тысячу человек».

«Согласно инициативе, такой пользователь обязан сообщить в Роскомнадзор свои ФИО и контактную информацию для направления юридически значимых сведений. Это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации», — пояснили в пресс-службе РКН.

При этом там отметили, что анонимные страницы в соцсетях и каналы в мессенджерах часто используются злоумышленниками. «Например, они регистрируют на сим-карты без установленного владельца фейковые аккаунты в мессенджерах и соцсетях. Создают сообщества, в которых распространяют фейки, информацию, призывающую к насилию, вовлекающую детей в совершение противоправных действий, и другие запрещенные сведения», — заявили в ведомстве.

Там также напомнили, что у каждого пользователя соцсетей есть возможность ограничить просмотр своей страницы посторонними.

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