В Москве певицу выгнали из вагона метро из-за короткой прически 

Певица и блогер Настя Ермак рассказала, что некий мужчина назвал ее «позором русского народа» и выгнал вместе с ее другом из вагона метро. Причина такого поведения — короткая стрижка девушки и необычный внешний вид.

Инцидент произошел на Сокольнической ветке 9 июля. Мужчина зашел в вагон на станции метро Сокольники, увидел Ермак и сначала начал снимать ее на телефон. Когда она спросила, блогер ли он, мужчина поинтересовался, русская ли Ермак. Получив утвердительный ответ, он начал пинать спутника певицы и оскорблять их обоих.

«Съебались нахуй из вагона, пидоры, блядь», — говорит мужчина на видео. Он угрожал им физической расправой, а также «выебать» их обоих.

«Всем в вагоне было плевать, хотя я шла и просила мужчин, чтобы они что-то сделали, ведь их было много, и все мужчины вагона точно могли справиться с одним неадекватным. По мнению этого ящера, мы позорим русский народ, все из-за моей необычной внешности, из-за моей прически. До последнего я не хотела уходить из вагона, но оставаться там было опасно», — рассказала Ермак телеграм-каналу «Осторожно, новости».

Канал утверждает, что нападавшим оказался 40-летний житель Москвы Владимир С. Его близкие родственники говорят, что ранее Владимир работал в полиции, а также отсудил у бывшей жены право опеки над 13-летним сыном.

«Официально он ничем не занимается, скрывал раньше источники доходов от бывшей супруги, так как являлся плательщиком алиментов. Мать у него работала в Академии МВД и помогала ему материально», — рассказал каналу правозащитник Евгений Здобнов, который участвовал в этом процессе.

Ермак сняла все происходящее, а на следующей станции показала запись полицейским. На следующий день нападавшего нашли.

«Он начал оправдываться, что мы целовались с моим другом и поэтому он решил, что целуются два парня», — рассказала Ермак в своем телеграм-канале.

Теперь она планирует написать на нападавшего заявление и ждет от него официальных извинений.

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