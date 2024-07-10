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В России набирают популярность брачные договоры на случай смерти

12:00 • 10.07.2024

Женатые пары в России все чаще составляют совместные завещания. В 2024 году россияне оформили почти на четверть больше подобных волеизъявлений, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Федеральной нотариальной палаты.

Как отмечает издание, с помощью совместных завещаний супруги могут предотвратить споры среди родственников в случае своей смерти.

«Это так называемый брачный договор на случай смерти. Супруги могут выбрать: либо каждый отдельно составляет перекрестное завещание, либо они вместе идут к нотариусу и оформляют совместный документ по распоряжению общим имуществом», — пояснила радиостанции «Коммерсантъ FM» адвокат, партнер юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» Полина Павлова. 

«Учитывая, что это достаточно новый институт, есть некоторые особенности и риски. Так, совместное завещание утрачивает силу в случае расторжения брака или признания его недействительным, причем как до, так и после смерти одного из супругов. Другой минус такого формата — один из партнеров может легко отменить завещание без учета воли второго», — добавила она.

Институт совместного завещания появился в России в 2019 году. За прошедшие годы количество ежегодно оформляемых волеизъявлений подобного формата выросло почти вдвое. Так, в первый год россияне оформили лишь 650 таких завещаний, а в 2023 году уже более 1200, свидетельствуют данные Федеральной нотариальной палаты.

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