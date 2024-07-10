США обещали Ельцину не расширять НАТО без консультаций с Москвой

Занимавший в 1994 году пост вице-президента США Альберт Гор на встрече с бывшим тогда президентом России Борисом Ельциным пообещал, что НАТО перед расширением будет проводить консультации с Москвой. Об этом говорится в стенограмме их переговоров, которые прошли 16 сентября 1994 года.

«Что Клинтон сказал вам в сентябре — в конце концов НАТО будет расширяться, но процесс будет постепенным и открытым, мы будем внимательно консультироваться с вами», — сказал тогда Гор, отметив, что этот процесс должен идти параллельно с углублением партнерства России, США и НАТО.

«Да, параллельно. Синхронно, синхронно», — ответил на это Ельцин. Содержание их беседы, как отмечает «Коммерсантъ», записывал работавший тогда заместителем госсекретаря Строуб Толботт.

Три года спустя, согласно другой стенограмме, 42-й президент США Билл Клинтон на встрече с Борисом Ельциным заверил его, что НАТО не угрожает России. Тогда Клинтон говорил, что хочет создать альянс, который не станет проблемой для Москвы, но в тоже время позволит США работать вместе с Европой для решения общих проблем.

В то же время США еще 30 лет назад рассматривали возможность членства Украины и стран Балтии в НАТО. Об этом говорится в меморандуме, который подготовили члены совета по нацбезопасности Белого дома. Рассекреченный документ опубликовала американская общественная организация «Архив нацбезопасности».

«Мы не должны превращать их в серую зону или позволить им попасть в российскую сферу влияния. Но нам пока не следует подчеркивать этот момент публично или в частном порядке среди участников НАТО, учитывая чувствительность России к этому вопросу. В ближайшей и среднесрочной перспективе, нам нужно разработать стратегию по Украине параллельно с углублением отношений между НАТО и Россией», — говорится в документе.

В начале февраля 2022 года перед полномасштабным российским вторжением в Украину Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс обещал не расширяться на восток, но «кинул» Россию.

«Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули», — заявил тогда Путин, подчеркнув, что альянс якобы «обещал не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм», но почти приблизился к границам России.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО никогда не обещала России не расширяться.

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