Глобальное потепление превратило итальянское озеро в лужу

Озеро Пергуза на итальянском острове Сицилия практически полностью высохло и превратилось в лужу. Водоем, который играет важную роль для перелетных птиц, пострадал из-за сильной засухи и дефицита осадков. Об этом пишет Reuters.

Озеро занимало площадь 1,8 квадратных километров. Оно входит в природный заповедник, расположенный недалеко от города Энна. Именно на этом озере отдыхают птицы, перелетающие между Африкой и Европой. Об озере писал древнеримский поэт Овидий в поэме «Метаморфозы». Пергузу он описывал как место красоты и «вечной весны».

«Озера больше нет. Та часть воды, которая была видна, полностью исчезла, осталась только эта лужа», — описывает ситуацию Джузеппе Мария Амато из экологической группы Legambiente.

Sicily's Lake Pergusa is drying up due to the worst drought in 20 years, impacting over 800,000 people. This highlights the urgent need for sustainable water management and climate action. #ClimateChange #Drought #Sicily #LakePergusahttps://t.co/Nt2qCMb6zp pic.twitter.com/TjtWCX7YHb