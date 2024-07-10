Глобальное потепление превратило итальянское озеро в лужу

Озеро Пергуза на итальянском острове Сицилия практически полностью высохло и превратилось в лужу. Водоем, который играет важную роль для перелетных птиц, пострадал из-за сильной засухи и дефицита осадков. Об этом пишет Reuters.

Озеро занимало площадь 1,8 квадратных километров. Оно входит в природный заповедник, расположенный недалеко от города Энна. Именно на этом озере отдыхают птицы, перелетающие между Африкой и Европой. Об озере писал древнеримский поэт Овидий в поэме «Метаморфозы». Пергузу он описывал как место красоты и «вечной весны».

«Озера больше нет. Та часть воды, которая была видна, полностью исчезла, осталась только эта лужа», — описывает ситуацию Джузеппе Мария Амато из экологической группы Legambiente.

Sicily's Lake Pergusa is drying up due to the worst drought in 20 years, impacting over 800,000 people. This highlights the urgent need for sustainable water management and climate action. #ClimateChange #Drought #Sicily #LakePergusahttps://t.co/Nt2qCMb6zp pic.twitter.com/TjtWCX7YHb — worldweatheronline (@worldweatheronl) July 9, 2024

Итальянский остров страдает из-за нехватки дождя. Экстремальные температуры привели к тому, что за последний год на Сицилии выпало всего лишь 250 миллиметров осадков. В 2021 году температура здесь поднялась до рекордных плюс 48,8 градусов. Некоторые города на Сицилии были вынуждены ввести нормирование потребления воды.

Климатические эксперты предупреждали, что Сицилия постепенно превращается в пустыню из-за засухи. К 2030 году треть территории острова станет похожа на пустыни Туниса и Ливии. В мае правительство Италии объявило чрезвычайное положение на острове из-за засухи и выделило 20 миллионов евро на помощь сельскому хозяйству и животноводству. Однако такая финансовая помощь вряд ли остановит последствия жары: местные власти просили в шесть раз больше денег, а аграрии просили ввести армию, чтобы солдаты помогли провести воду на фермы.

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