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Глобальное потепление превратило итальянское озеро в лужу

18:54 • 10.07.2024

Озеро Пергуза на итальянском острове Сицилия практически полностью высохло и превратилось в лужу. Водоем, который играет важную роль для перелетных птиц, пострадал из-за сильной засухи и дефицита осадков. Об этом пишет Reuters.

Озеро занимало площадь 1,8 квадратных километров. Оно входит в природный заповедник, расположенный недалеко от города Энна. Именно на этом озере отдыхают птицы, перелетающие между Африкой и Европой. Об озере писал древнеримский поэт Овидий в поэме «Метаморфозы». Пергузу он описывал как место красоты и «вечной весны».

«Озера больше нет. Та часть воды, которая была видна, полностью исчезла, осталась только эта лужа», — описывает ситуацию Джузеппе Мария Амато из экологической группы Legambiente.

Итальянский остров страдает из-за нехватки дождя. Экстремальные температуры привели к тому, что за последний год на Сицилии выпало всего лишь 250 миллиметров осадков. В 2021 году температура здесь поднялась до рекордных плюс 48,8 градусов. Некоторые города на Сицилии были вынуждены ввести нормирование потребления воды.

Климатические эксперты предупреждали, что Сицилия постепенно превращается в пустыню из-за засухи. К 2030 году треть территории острова станет похожа на пустыни Туниса и Ливии. В мае правительство Италии объявило чрезвычайное положение на острове из-за засухи и выделило 20 миллионов евро на помощь сельскому хозяйству и животноводству. Однако такая финансовая помощь вряд ли остановит последствия жары: местные власти просили в шесть раз больше денег, а аграрии просили ввести армию, чтобы солдаты помогли провести воду на фермы.

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