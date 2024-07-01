Большая часть Сицилии скоро станет пустыней

Из-за засухи Сицилия уже сейчас превращается в пустыню: с 2003 года количество осадков упало на 40%, а летом 2021 года был побит температурный рекорд — 48,8°C. Фермерам приходится поить скот грязной водой из маленького пруда, и они боятся, что в скором времени им придется убить всех животных и закрыть фермы — на помощь они зовут правительство и даже армию. Эксперты же считают, что к 2030 году климат на трети острова станет таким же, как в пустынных частях Туниса и Ливии, сообщает The Guardian.

В мае 2024 года правительство страны объявило о чрезвычайном положении на острове из-за засухи и выделило 20 миллионов евро в рамках финансовой помощи. Но этого все равно недостаточно: местные власти запрашивали 130 миллионов евро, а фермеры просили их ввести армию, чтобы они помогли провести воду на фермы.

Профессор экологии и чрезвычайных климатических ситуаций в Катанийском университете Кристиан Малдер утверждает, что остров ждет «суровое будущее» и считает, что сложившаяся на Сицилии ситуация — это вина региональных властей и правительства страны.

«К 2030 году треть территории Сицилии станет пустыней — такой же, как в Тунисе и Ливии. <...> Старые акведуки [основной способ распределения воды] не обслуживались и не обновлялись. Сицилию ждут конкретные последствия от десятилетий неправильного управления водными ресурсами», — заявил Малдер.

Раньше, несмотря на почти неработающие и устаревшие системы водоснабжения, фермеры поили животных водой, которая скапливалась в искусственных водоемах из-за дождей, но в последние шесть месяцев 2023 года на острове выпало всего лишь 150 миллиметров осадков, из-за чего высыхают и они.

«Ситуация ужасающая: у животных не осталось воды. Единственный источник воды — это искусственный пруд, но и в нем не осталось ничего, кроме грязи», — рассказал местный житель, 53-летний Лука Каммарата, владеющий 200 козами.

По данным Ассоциации молодых сельскохозяйственных предпринимателей, уже сейчас из-за проблем с водоснабжением с острова уходит сельскохозяйственный бизнес — и работы лишились 33 тысячи человек. Уже несколько месяцев в знак протеста фермеры не ходят голосовать на местные и общеевропейские выборы.

Ученые считают, что глобальное потепление может полностью изменить ситуацию в Средиземноморском регионе: на смену традиционным культурам и растениям Италии приходят культуры, привычные для Африки, — за последние три года в два раза вырос урожай папайи, манго и авокадо. Также на острове успешно культивируется кофе.

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