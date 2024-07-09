В России появится новый налог

В России введут новый налог на проживание в гостиницах и пансионатах. Накануне соответствующие поправки в законопроект о налоговой реформе внесло правительство, а сегодня Госдума приняла его во втором чтении. На это обратила внимание журналистка журналистка Фарида Рустамова.
Она отметила, что в случае принятия законопроекта новый налог начнут взимать уже с начала 2025 года. Облагаться им будет проживание не только в гостиницах и пансионатах, но и в других местах временного размещения.
Как поясняет Рустамова, новый налог придет на смену курортному сбору, который с 2018 года федеральные власти разрешали некоторым регионам, в частности, Краснодарскому краю и Санкт-Петербургу, взимать с туристов.
После того как сбор получит статус налога, право ввести его получит каждый российский муниципалитет, отмечает журналистка. При этом ставка нового налога будет постепенно расти. Так, в 2025 году она составит 1%, а к 2029 году поднимется до 5%.
Формально платить новый налог должны будут хозяева объектов временного размещения, где селятся туристы. Однако фактически он ляжет бременем на постояльцев, отмечает Рустамова. По ее словам, в правительственных поправках прописана обязанность гостиниц и пансионатов указывать в счетах за проживание сумму нового налога отдельной строкой.
В конце мая Минфин представил проект самой масштабной налоговой реформы в истории современной России. Как говорилось в финансово-экономическом обосновании законопроекта, доходы государства от предложенных ведомством изменений в налоговом законодательстве составят 2,6 триллиона рублей.
Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.