Ученые нашли новый способ диагностики аутизма

Группа исследователей под руководством профессора Ци Су из Китайского университета Гонконга выявила существенные различия между микробами в кишечнике людей с аутизмом, и тех, кто не страдает этим заболеванием. Об этом сообщает The Guardian.

По мнению ученых, открытие поможет создать дешевый и простой тест на расстройства аутического спектра. Результаты исследования показывают, что обычный анализ кала может помочь врачам выявить аутизм на ранней стадии. Исследователи утверждают, что поможет людям узнать диагноз и получить медицинскую помощь гораздо быстрее, чем при использовании нынешних методов диагностики.

«Обычно требуется от трех до четырех лет, чтобы поставить подтвержденный диагноз при подозрении на аутизм, причем большинству детей диагноз ставится в возрасте шести лет. Наша панель биомаркеров микробиома показывает высокую эффективность у детей в возрасте до четырех лет, что может помочь в ранней диагностике», — отмечает Ци Су.

В ходе эксперимента ученые проанализировали образцы кала 1627 детей в возрасте от одного года до 13 лет, некоторые из которых страдали аутизмом. В отчете о ходе исследования говорится, что у детей-аутистов были изменены 51 тип бактерий, 18 вирусов, 14 архей — одноклеточных микроорганизмов, семь грибков и дюжина метаболических путей.

С помощью искусственного интеллекта ученые смогли идентифицировать детей-аутистов с точностью до 82%, основываясь на 31 микробе и биологических функциях в пищеварительной системе.

The Guardian уточняет, что за последние десятилетия показатели аутизма резко возросли, в основном из-за повышения осведомленности и расширения критериев, используемых для диагностики заболевания. В частности в Великобритании и других западных странах на данный момент примерно один человек из ста имеет расстройства аутического спектра.

Издание пишет, что 60-90% случаев аутизма обусловлено генетикой. При этом на наличие болезни могут повлиять такие факторы, как возраст родителей, осложнения при родах и воздействие на организм матери загрязненного воздуха или некоторых пестицидов во время беременности.

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