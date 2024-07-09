Школьники массово отравились в детских лагерях

Управление Следственного комитета по республике Тува возбудило уголовное дело из-за пищевого отравления школьников в детском оздоровительном лагере «Чагытай». Об этом сообщила пресс-служба управления СК.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК). По данным следствия, в лагере находились 165 детей в возрасте от 6 до 17 лет. После того, как они вернулись домой, родители стали массово обращаться в инфекционную больницу с жалобами на ухудшение состояние здоровья детей.

На данный момент в больнице находится 31 ребенок с симптомами кишечной инфекции, еще троих отпустили на амбулаторное лечение. «По словам министра здравоохранения, один ребенок находится в тяжелом состоянии, состояние остальных детей опасений не вызывает», — написал в своем телеграм-канале глава региона Владислав Ховалыг.

Первые сообщения об отравлениях появились 8 июля. Управление Роспотребнадзора по республике Тува отмечает, что смена в лагере завершилась накануне.

Также 9 июля стало известно об отравлениях в лагере «Алые зори» в городе Глазов в Удмуртской области. Об этом сообщил Информационный центр российского СК. В посте говорится, что четверо детей были госпитализированы, признаки отравления наблюдаются еще у 24 школьников.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Удмуртской Республике Рустама Рашидовича Тугушева доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — отмечает Информационный центр.

В начале июля РБК сообщил о еще одном уголовном деле из-за массового отравления, которое произошло в банкетном зале в Левашинском районе Дагестана. Тогда в больнице оказались 16 человек.

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