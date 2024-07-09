Троих подростков из Тувы арестовали за изнасилование сверстницы

Трое 16-летних подростков были арестованы в республике Тува по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По данным телеграм-канала, заявление в полицию написала мать пострадавшей из Тес-Хемского района республики, после чего возбудили уголовное дело. Подросткам предъявили обвинение 6 июля. Следствие утверждает, что изнасилование произошло в 2022 году. Местные жители рассказали, что подростки совершили преступление в доме около подстанции в селе О-Шынаа.

«По уголовному делу продолжается проведение комплекса необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — говорится в пресс-релизе на сайте управления Следственного комитета по республике Тува.

Кроме того, жители Тувы утверждают, что в селе распространено кумовство, поскольку «все друг друга знают». «Там чужаки вообще не живут, там конкретно коррупция, насильники сына Айзы тоже богачи. В других регионах Тувы такого нет», — говорят местные.

Как отмечает «Коммерсантъ», ранее городской суд Кызыла вынес приговоры трем другим подросткам по делу об изнасиловании 10-летнего мальчика. Как пишет издание, на момент совершения преступления двоим из них было 17 лет, еще одному — 15. По данным телеграм-канала «Кровавая барыня», подростки совершили насилие не менее пяти раз.

После случившегося ребенок ничего не рассказал родителям. У него начались психические и физические проблемы со здоровьем. Как пишет «Осторожно, новости», в июне этого года мальчика перевезли на лечение в Москву, где врачи определили, что предыдущее лечение было некорректным.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.