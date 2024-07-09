Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера, первую ракетку мира, в четвертьфинале турнира «Большого шлема». Об этом сообщает РБК.

Медведев, выступавший под пятым номером, выиграл матч со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. До этого в личных встречах Медведев проиграл Синнеру пять раз подряд. Всего Медведев обыгрывал Синнера семь раз в личных встречах.

Ранее Медведев единственным из российских теннисистов вышел в одну восьмую финала Уимблдона. Тогда он обыграл немецкого теннисиста Яна-Леннарда Штруффа, 48-ю ракетку мира.

Соперник Медведева в полуфинале определится по итогам матча между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Томми Полом.

Даниил Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). За свою карьеру он выиграл 20 титулов ATP в одиночном разряде. В прошлом году на Уимблдоне Медведев дошел до полуфинала, в котором проиграл Карлосу Алькарасу.

Ранее россиянка Анна Калинская проиграла казахстанской спортсменке Елене Рыбакиной в одной восьмой Уимблдона. Калинская также оставалась последней представительницей России на турнире среди женщин-спортсменов. Она уступила Рыбакиной в первом сете, после чего отказалась продолжать матч из-за травмы.

До этого Калинская ни разу не проходила на Уимблдоне дальше первого круга, а предыдущие два турнира спортсменка пропустила. В этом сезоне теннисистка выступила в четвертьфинале Australian Open и финале турнира WTA-1000 в Дубае. На данный момент она является третьей ракеткой России.

Турнир «Большого шлема» в этом году завершится 14 августа. Призовой фонд соревнований составляет 50 миллионов фунтов.

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