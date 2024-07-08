Товарооборот между Россией и США вырос в полтора раза

Объем товарооборота между Россией и США в мае 2024 года составил 487 миллионов долларов. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на собственный анализ официальной американской статистики. Агентство отмечает, что это рекордный показатель с мая 2023 года, а по сравнению с апрелем рост составил 47%.

Так, Россия экспортировала в США товаров на общую сумму в 439 миллионов долларов. Около половины этой суммы — 209,5 миллиона долларов — пришлось на закупки урана. Также США импортировали из россии удобрения на сумму 99,5 миллиона долларов, платину — на 88,9 миллиона долларов. Кроме того, отмечают РИА «Новости», Соединенные Штаты в пять раз увеличили закупки российской фанеры, закупив ее на 11,6 миллиона долларов, а также впервые с января приобрели ферросплавы на сумму 10,7 миллиона долларов.

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В свою очередь, объем американского экспорта в Россию в мае вырос на 41%, составив 48 миллионов долларов. Главной статьей закупок стали вакцины, объем их ввоза вырос в два с половиной раза и составил 15,6 миллиона долларов. Кроме того, в мае Россия закупила в США пищевые продукты на 6,9 миллиона долларов, медицинские приборы — на четыре миллиона долларов, а также лекарства и целлюлозу — потратив на них по 1,9 миллиона долларов.

В мае этого года власти США приняли закон о запрете импорта низкообогащенного урана, который произвела Россия или российская организация. Тогда советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что новый закон поможет снизить зависимость США от России в вопросе ядерной энергетики, что, по его словам, будет способствовать экономической стабильности в стране. При этом в законе прописано, что Минэнерго может делать исключения до 2028 года, если США не найдет иных источников для закупки урана.

В ответ представители российских властей предупредили, что введенный запрет грозит США большими финансовыми потерями и провалом «зеленых проектов».

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