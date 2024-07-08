Мэр российского города попытался утешить сестру погибшего военного обещанием «наконец отремонтировать мост»

Мэр города Моршанска в Тамбовской области Алексей Банников объяснил сестре российского военного, что ее брат погиб на войне в Украине за то, «чтоб мост наш, наконец-то, отремонтировали». Губернатор области Максим Егоров сказал, что ему стыдно за Банникова, а он сам заявил, что его слова «вырвали из контекста».

С сестрой российского военного Виктора Щербакова Банников встретился в конце июня. Он вручил ей орден Мужества, которым посмертно наградили ее брата, и попытался объяснить ей, за что он погиб.

«Чтобы наши дети сейчас отдыхали в детских лагерях, чтоб город наш благоустраивался, чтоб были спортивные площадки, чтоб мост наш, наконец-то, отремонтировали, чтоб набережная у нас была. Вот за все за это погиб ваш брат», — сказал рыдающей женщине Банников.

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После того, как видео с «утешениями» распространилось в СМИ и соцсетях, губернатор Тамбовской области Максим Егоров написал в своем телеграм-канале, что ему стыдно за слова Банникова.

«Порой наши чиновники, когда нужны искренние слова поддержки и сочувствия, не могут найти нужных слов и выдают что-то совершенно противоположное здравому смыслу и состраданию», — говорилось в сообщении губернатора.

В свою очередь, Банников сначала написал в своем телеграм-канале, что «слова действительно не самые удачные — и потому, что вырваны из контекста, да и сами по себе может тоже, от волнения», а затем и вовсе обвинил во всем «бандеровских троллей».

«Это ребята из ЦИПсО, бандеровские тролли. У меня на моей страничке во “ВКонтакте” четко написано, что я сказал о том, что наши ребята воюют и погиб этот парень в том числе, к сожалению, чтобы у наших ребят было нормальное детство. Чтобы они отдыхали в детских лагерях, чтобы город благоустраивался и чтобы бандеровская зараза к нам не пришла», — процитировало Банникова пропагандистское издание «Известия».

В январе 2024 года губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что российские военные гибнут в Украине ради того, чтобы в российских школах не было гендерно-нейтральных туалетов.

«Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений – для девочек и для мальчиков, три помещения – для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем», — заявил он на встрече с ранеными российскими военными в госпитале.

Тогда же Беглов предложил потерявшим здоровье военным встретиться со спортсменами-паралимпийцам, чтобы «обсудить с ними старт спортивной карьеры».

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