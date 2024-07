Немецкий врач рассказал о нескольких случаях расстрела сдавшихся в плен российских военных

Немецкий врач Каспар Гроссе рассказал The New York Times, что бойцы отряда The Chosen Company («Избранная рота»), который состоит из иностранных военнослужащих, могут быть причастны к расстрелам сдавшихся в плен российских военных.

Медик рассказал о трех случаях, которые произошли летом и осенью 2023 года. В первом из них, по словам Гроссе, раненый российский солдат укрылся в разрушенной траншее, а затем вышел к отряду с поднятыми вверх руками. Это произошло недалеко от поселка Первомайское Донецкой области.

Греческий военный с позывным «Зевс» бросил гранату в сдавшегося солдата. «Я думаю, я убил парня с гранатой в руках», — сказал он. При этом, как отмечает The New York Times, на кадрах с беспилотника, которые изданию передал фактический командир отряда Райан О'Лири, гранаты нет.

Издание отмечает, что позже украинские военные опубликовали отредактированную видеозапись. На которой видно, что у россиянина нет оружия, но при этом вырезан фрагмент со сдачей в плен.

Второй случай, описанный Гроссе, произошел в тот же день. По его словам, тяжело раненый российский военнослужащий, которого считали погибшим, прополз по траншее и попросил помощи на ломаном английском. Пока Гроссе готовил бинты, двое военных из его отряда с позывными «Зевс» и «Казак» выстрелили в солдата.

Гроссе не был свидетелем третьего эпизода, однако, как пишет The New York Times, убийства пленных обсуждались в групповом чате. По словам одного из служащих отряда, раненых некому было нести.

The New York Times отмечает, что доказательствами первого случая являются только воспоминания Гроссе, однако его рассказы о других эпизодах подкреплены видеозаписями и текстовыми сообщениями, которыми обменивались члены подразделения и которые оказались в распоряжении редакции.

Издание также пишет, что военным не предъявлены обвинения, а их действия могут нарушать Женевскую конвенцию, согласно которой после сдачи в плен военнослужащих следует взять под стражу. По данным The New York Times, командир отряда Райан О'Лири угрожал тюрьмой тем бойцам, которые передали информацию об убийствах в СМИ.

