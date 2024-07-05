​​Многодетная мать тайно делает аборты из-за нелюбви мужа к презервативам

Жительница маленького пермского города в тайне от мужа делает аборты. Она не хочет рожать в четвертый раз, а он — не любит презервативы. Ее историю рассказали «Такие дела».

Елена (имя изменено по просьбе героини) вместе с мужем воспитывает троих детей. Первенца она родила в 27 лет, а второго ребенка еще спустя год и 11 месяцев. «После рождения первых двух детей у меня была послеродовая депрессия с постоянной раздражительностью и вспышками агрессии. Снова переживать это ужасное состояние мне не хотелось», — рассказывает Елена.

Когда она узнала, что беременна в третий раз, то впервые задумалась об аборте. По словам, Елены, это решение далось непросто, но ей повезло — гинеколог попался очень тактичный, а сама операция прошла легко.

Через несколько лет Елена поняла, что снова готова родить и в 2020 году снова стала матерью. Эта беременность проходила тяжелее предыдущих. Елена много времени проводила в постели, а в последние дни перед родами не могла даже встать самостоятельно.

«Я решила, что больше детей не хочу. Я начала более тщательно следить за своим циклом, принимала комбинированные оральные контрацептивы и использовала методы экстренного прерывания беременности», — говорит Елена.

Однако в марте она 2022 года она снова забеременела: «я не живу по принципу “дал бог зайку — даст и лужайку” — мое решение не иметь больше детей оставалось неизменным, поэтому я пошла на аборт».

В этот раз врачи не отличались тактичностью. В перинатальном центре ее спросили знает ли муж об аборте, а непосредственно перед операцией, когда уже ввели наркоз, врач поинтересовался почему Елена не хочет рожать.

В сентябре 2022 года спустя пару дней после объявления мобилизации Елена поняла, что снова беременна. В это же время ее муж понял, что хочет отправиться воевать в Украину, он даже начал собирать вещи.

«Я пошла на УЗИ, и врач спросила: “Будете сохранять?” Я ответила: “У меня муж на специальную военную операцию собирается”. Она сказала: “И что? Шесть недель. Раз уже дотянула до сердцебиения, надо рожать”», — вспоминает Елена. Она все-таки сделала аборт, а ее муж передумал ехать на войну.

Елена говорит, что не рассказывает мужу об абортах, потому что это станет для него ударом — он религиозен и хочет большую семью. Каждую беременность ей приходится тщательно скрывать: «Я вынуждена перестраивать свою жизнь, чтобы как можно быстрее дотянуть до очередного аборта. Это ужасно. Все это негативно влияет на наши с мужем отношения. Секс у нас бывает раз в три месяца».

Елена говорит, что из-за страха забеременеть опасается заниматься сексом даже при приеме контрацептивов. В то же время ее супруг отказывается пользоваться презервативами, потому что ему «неудобно» и «некомфортно».

В начале июня Елена снова забеременела. В этот раз на приеме у гинеколога ей дали заполнить обязательную анкету, в конце которой было написано, что «прерывание беременности и жизни нерожденного ребенка часто огрубляет женское сердце» в отношении старших детей. После четвертого аборта она решила перевязать маточные трубы.

«Мне нравится работать и зарабатывать. И мне не нравится рожать детей», — подчеркнула Елена.

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