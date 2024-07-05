В Великобритании впервые за 14 лет сменилась правящая партия

На прошедших в Великобритании выборах в парламент страны лидирует Лейбористская партия, во главе с Киром Стармером, пишет The Guardian.

В свою очередь, SkyNews уточняет, что после подсчета бюллетеней на более чем 80% избирательных участков, лейбористам отходят 368 из 650 мест в парламенте. Партии британского премьера Риши Сунака отойдут 90 мандатов, а либерал-демократам, показавшим на выборах третий результат, — 51 место в Палате общин.

Как сообщается, для получения парламентского большинства партии необходимо одержать победу в 326 избирательных округах из 650. При этом лейбористы, по предварительным данным, уже победили в 331 округе.

Победу Лейбористской партии и поражение консерваторов уже признал действующий премьер Великобритании Риши Сунак. Он заявил, что для его партии это была «трудная ночь», а британский народ вынес «отрезвляющий вердикт». «Сейчас я отправлюсь в Лондон, где подробнее расскажу о сегодняшнем результате, прежде чем покину пост премьер-министра», — сказал Сунак.

Официально результаты выборов будут объявлены 5 июля. После этого Сунак покинет пост премьер-министра, на котором его сменит лидер победивших лейбористов Кир Стармер. После этого он должен получить разрешение британского короля Карла III на формирование нового правительства.

«Мы сделали это! Вы агитировали за это, вы боролись за это, вы голосовали за это, и теперь это произошло. Перемены начинаются сейчас», — пообещал Стармер.

Консервативная партия выигрывала выборы четыре раза подряд и сохраняла за собой власть в стране последние 14 лет. В свою очередь, лейбористы последний раз побеждали на выборах в парламент в 2005 году.

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