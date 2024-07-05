Кинотеатры отменили показ «Подземелья Чикен Карри» с комиком Александром Гудковым

Сеть кинотеатров «Киномакс» отменила показ шоу «Подземелье Чикен Карри», одним из сооснователей которого является комик Александр Гудков. Об этом сообщается в телеграм-канале киносети.

По словам пресс-службы «Киномакса», у сети нет «должной информации о противоправных действиях со стороны создателей шоу, поскольку они отсутствуют в списках иноагентов и экстремистов, не находятся под следствием». При этом отмену объяснили обращениями зрителей, региональных властей и патриотических организаций.

Сеть кинотеатров пообещала вернуть зрителям деньги за билеты. «Очень надеемся на прояснение ситуации со стороны властей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале написал, что обратился в российское Министерство культуры с требованием отозвать прокатное удостоверение у шоу. Минкульт ответил, что ведомство не получало запрос от создателей шоу и не выдавало удостоверение.

Хинштейн тогда предложил сети кинотеатров «добровольно отменить показ фильма без прокатного удостоверения» и пригрозил «провести ревизию всех показываемых киносетью фильмов — вдруг там еще что-нибудь по 14.58 статье обнаружится».

За день до этого стало известно, что показы «Подземелья Чикен Карри» отменили в кинотеатрах Mori Cinema в Череповце, Тольятти и Мытищах. Вскоре шоу отказались показывать и в кинотеатрах Севастополя в аннексированном Крыму. Назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев заявил, что во время войны в Украине «нужно особо внимательно подходить к выбору репертуара в Городе-Герое».

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», отмены шоу происходят из-за того, что Александр Гудков «цинично пародировал песню “Я русский”» Ярослава Дронова (Shaman) и якобы призывал донатить ВСУ на концерте в поддержку Украины в Латвии.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности Гудкова. «Список его антироссийских достижений можно продолжать бесконечно. Почему этот деятель до сих пор не признан иноагентом?» — задалась вопросом Мизулина. При этом телеграм-канал «Осторожно, новости» назвал обвинения в адрес Гудкова ложными.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.