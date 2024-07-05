«Мираторг» захватил дорогу между двумя селами и поссорился с Z-блогерами

В прокремлевских телеграм-каналах распространились сообщения о том, что компания «Мираторг» захватила дорогу в Ершичском районе Смоленской области.

Телеграм-канал Readovka пишет, что редакция отправила на место событий журналистку Ольгу Мелькову, на которую напали якобы сотрудники компании. «Ольга направилась на ферму, находящуюся в нескольких километрах от дороги, где на нее напали должностные лица компании, ударили ее по лицу, повалили на забор, отобрали камеру и сломали ее, предварительно вынув карту памяти с отснятым материалом и отказываясь возвращать ее», — написал телеграм-канал.

В посте также отмечалось, что к моменту приезда журналистки «Мираторг» успел перекопать дорогу, тем самым полностью уничтожив ее. Вскоре в телеграм-канале появилось сообщение, что на журналистку напали семеро охранников. Телеграм-канал «Важное в Смоленске» уточнил, что это были сотрудники ЧОП «Легион».

Глава комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что отправил запрос о возбуждении уголовного дела по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК). 5 июля Readovka сообщила, что Следственный комитет начал проверку.

Пропагандист Семен Пегов в своем телеграм-канале написал, что к напавшим охранникам «должны присмотреться и местные военкоматы». «У нас на фронте бравые молодцы, которые рвутся бить девушек, ой как пригодятся. Когда страна воюет, этим ушлепкам хватает мужества биться за государственные дороги в пользу частных, их смелость под Харьковом, например, я считаю, принесет Родине куда большую пользу», — написал Пегов.

Позже в телеграм-канале Readovka появилось сообщение, что «Мираторг» отправил на дорогу «примерно 50 крепких молодчиков верхом на машинах, чтобы ими перекрыть дорогу жителям окрестных деревень», которые ранее жаловались на действия компании. «Феодализм как он есть», — написал телеграм-канал.

После сообщений о захвате «Мираторгом» дороги в Смоленской области российские СМИ опубликовали заявление, что семья зампреда Совбеза Дмитрия Медведева не связана с «Мираторгом». В частности РИА «Новости» процитировало помощника Медведева Олега Осипова. «Видимо дух Навального жив и продолжает распространять провокационную чушь... С таким же успехом можно болтать о родственных связях с Даниилом Медведевым», — заявил Осипов.

Чиновник заявил, что те, кто публикует информацию о связях семьи Медведева с «мираторгом», «должны отвечать за распространение этой чуши». По данным ТАСС, эти сведения в 2019 году опровергла пресс-служба российского правительства.

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