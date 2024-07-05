Люди с российскими флагами напали на выступавшего в клубе рэпера и посетителей

В омском клубе «Викинг» группа мужчин сорвала концерт рэпера Максима Фисенко, известного под псевдонимом Кишлак. Об этом в сторис своего инстаграма написал его концертный организатор, менеджер лейбла GLAM GO GANG Александр Клецкий.

По его словам, перед выступлением в гримерку музыканта вошла «толпа амбалов с флагами России на плечах», которые заявили, что концерт отменяется, а затем напали на рэпера и публику.

«Залили зеленкой и перцем Макса и Саню, нашего менеджера. Потом пошли в зал, где уже стояли зрители, среди которых были в том числе подростки, и залили всех перцем там», — написал Клецкий.

Сам Кишлак позже написал в своем телеграм-канале, что «скорая помощь» отвезла его в больницу, но там заявили, что не могут ни оказать помощь, ни зафиксировать ожоги. То же самое музыканту ответили во втором, третьем и четвертом медучреждении, в которые он обратился.

Кишлак также сообщил, что написал заявление о нападении в полицию, и призвал сделать то же самое пострадавших зрителей концерта.

Атаковавшие рэпера и его публику мужчины, вероятно, связаны с ЧОП «Иртыш», сотрудники которого должны были обеспечивать безопасность на концерте Кишлака. Об этом без указания источников сообщил телеграм-канал «Главный концертный».

В свою очередь, местный журналист Денис Кабаков опознал на видео инцидента, которое смогли снять пострадавшие, директора ЧОП «Иртыш» Владимира Долгополова. Журналист заявил, что Долгополов руководил нападением. «Его основная роль заключалась в том, чтобы завести избивающих к музыкантам и контролировать процесс, дабы крепкие мужчины, что называется, не “перегнули палку”», — написал Кабаков.

Заказчиком нападения он без указания источников назвал президента федерации самбо и дзюдо Омской области, а в прошлом советника экс-губернатора Омской области Виктора Назарова, Владислава Юрьева. «Судя по информации, которую мне передали, Юрьев дал поручение провести избиение, а исполнителями выбрал бойцов из православно-патриотического клуба “Десантник”», — сообщил Кабаков.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что команде Кишлака удалось опознать еще одного участника нападения. Им оказался учитель физкультуры в омской гимназии №147 и тренер клуба «Десантник» Денис Карплюк.

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